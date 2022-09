LIVE US OPEN. Grote stunt: Nadal, die minutenlang werd behandeld, sneuvelt in achtste finales - Flipkens bij laatste vier gemengd dubbelspel

US Open Voormalig winnaar Mats Wilander analyseert de aankomende US Open: “Elise Mertens moet meer risico in haar tennis steken”

34 jaar geleden was hij zelf nog aan het feest op Flushing Meadows, vandaag toont de 58-jarige Mats Wilander, zevenvoudig grandslamwinnaar, zich even scherp in zijn analyse als indertijd met zijn racket: “Gaat David Goffin de US Open winnen? Hoogstwaarschijnlijk niet, maar volgens mij komt zijn beste tennis er toch nog aan.”

