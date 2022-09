LIVE US OPEN. Flipkens niet naar halve finales dubbelspel - 19-jarige Alcaraz klopt Cilic en zit in kwartfinale, ook Sinner stoot door

US Open US OPEN. Elise Mertens overleeft met veel moeite eerste ronde: “Fier op mijn wilskracht” - Murray ergert zich na verlies tegen Tsitsipas aan lange toiletpau­ze

Hulde aan de fans van Elise Mertens (WTA 16) die afgelopen nacht haar eerste ronde op de U.S.Open tegen Rebecca Peterson (WTA 54) hebben uitgezeten. Wat was me dat? Drie uur en veertig minuten lang pover tennis maar ook zes matchpunten gered en teruggevochten van een 3-6, 3-5-achterstand. “Het was slecht”, gaf Mertens toe. “Het was mijn dagje niet. Maar ik ben blijven proberen.” In ronde twee tegen de Griekse Valentini Grammatikopoulou (WTA 234) kan het alleen maar beter.

31 augustus