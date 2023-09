KIJK. US Open-revelatie jaagt opslag met 239 km/u voorbij applaudisserende tegenstander

US Open Elise Mertens niet voorbij Aryna Sabalenka op US Open: “Hart en ziel in wedstrijd gestoken”

Elise Mertens (WTA-16) heeft zich in New York niet voor de kwartfinales van het US Open kunnen plaatsen. De 25-jarige Limburgse moest in de vierde ronde in 1 uur en 10 minuten met 6-4 en 6-1 de duimen leggen voor de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA-2), met wie ze in 2019 het dubbelspel won op het US Open en dit jaar dat van het Australian Open.