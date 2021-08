Het gaat van kwaad naar erger met Goffin: Luikenaar moet meteen zijn koffers pakken op de US Open

US Open Hoezo, “positieve noot”? Uitschake­ling is toch vooral enorme gemiste kans voor Goffin vindt onze tennisex­pert

8 september Was dit weer typisch David Goffin (ATP 10)? Met de uitsluiting van Novak Djokovic kon deze US Open alle kanten uit en had de Luikenaar een kansje om op zijn minst de halve finale te halen in New York. Goffin verloor zondagnacht echter vrij kansloos van een sterke Denis Shapovalov (ATP 17). Tot lichtelijke ergernis van onze tenniswatcher Filip Dewulf.