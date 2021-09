Geen vierde grand slam dit jaar, geen record voor Djokovic: superieure Medvedev verpest droom van Serviër en wint US Open

US OpenNiet Novak Djokovic (34, ATP 1), wél Daniil Medvedev (ATP 2) heeft de finale van de US Open gewonnen. De Rus van 25 speelde meesterlijk en haalde het zowaar in drie sets: 4-6, 4-6 en 4-6. Een zware teleurstelling voor ‘Nole’, die behalve naast olympisch goud nu dus ook naast de ‘Golden Slam’ grijpt.

Djokovic won dit jaar al de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. Hij kon daar de US Open aan toevoegen en zo alle vier de grand slams van het seizoen winnen, maar dat is dus niet gelukt. Rod Laver was 52 jaar geleden de laatste tennisser die daarin slaagde.

Bovendien had Djokovic bij een zege ook Roger Federer en Rafael Nadal achter zich kunnen laten wat het aantal gewonnen grandslamtoernooien betreft. De Zwitser en de Spanjaard tellen er elk 20, de Serviër ook nog steeds.

Djokovic kon in het Arthur Ashe Stadium eigenlijk op geen enkel moment écht in de match komen. Medvedev haalde zijn allerhoogste niveau en ging meteen door de service van de nummer 1 van de wereld. ‘t Bleek een teken aan de wand te zijn. Medvedev was snediger, zijn service draaide op volle toeren én hij had op belangrijke momenten ook het geluk aan z’n kant. Djokovic raakte gefrustreerd, voelde dat hij geen grip had op de match. Z’n racket moest eraan geloven.

Medvedev liet zich bij z'n eerste matchbal nog even van de wijs brengen door het publiek, maar de Rus herpakte zich net op tijd. Bij 4-5 in de derde set kreeg hij de kans om de match uit te serveren. Voor aanvang van het laatst game werd Djokovic overmand door emoties, hij barstte in tranen uit. Medvedev liet zich niet nog een keer uit z’n concentratie halen en klaarde de klus. Wie een slijtageslag had verwacht, kwam bedrogen uit: 3 keer 4-6.

Benieuwd naar de uitleg van Djokovic. Die had op voorhand nog gezegd dat hij deze finale zou aanvatten alsof het de laatste match van z'n carrière was. Nou...

Medvedev stond voor de derde keer in een finale op een grand slam. Twee jaar geleden verloor hij op de US Open in de eindstrijd van Rafael Nadal, begin dit jaar bleek Djokovic nog veel te sterk in de finale van de Australian Open. In het hele toernooi verloor Medvedev slechts één set. Alleen de Nederlander Botic van de Zandschulp wist in de kwartfinales een set van hem te winnen.

