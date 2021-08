Flipkens moet ook passen voor US Open: “Heb nog enkele weken nodig om wedstrijdfit te zijn”

Flipkens liep de blessure begin dit jaar op toen ze haar enkel omsloeg in het toernooi van Abu Dhabi. Vorige week mocht ze eindelijk terug de trainingsbaan op, in een race tegen de klok om de US Open (30 augustus-12 september) te halen. Dat haalt ze dus niet: “Mijn medische team adviseerde mij dat ik een paar weken extra nodig heb om terug wedstrijdfit te zijn”, vertelde ze op Twitter. Het is voor de 35-jarige Flipkens een seizoen om snel te vergeten: sinds haar blessure ging ze er in februari in de eerste ronde uit op de Australian Open en moest ze forfait geven voor Roland Garros, Wimbledon en de Olympische Spelen. Nu komt dus ook de US Open in dat rijtje.