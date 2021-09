Djokovic naar finale US Open na vijfsetter tegen Zverev, Serviër één zege verwijderd van historische Grand Slam

US OPENOp de US Open heeft Novak Djokovic vrijdag het tweede ticket voor de finale bij de mannen bemachtigd. De Serviër, de nummer één op de wereldranglijst, had vijf sets nodig tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP 4). In de finale neemt Djokovic het op tegen Daniil Medvedev (ATP 2), de enige die hem nog van de felbegeerde Grand Slam kan houden.

Olympisch kampioen Zverev won de eerste set met 4-6, maar Djokovic boog die achterstand om in de twee volgende sets (6-2 en 6-4). Zverev wist het tij te keren in de vierde set (4-6), maar in de vijfde set stond er geen maat op de Serviër: 6-2. Na 3.33 uur was de match gespeeld. Kim Clijsters, die in Chicago haar comeback plant, woonde de halve finale tussen Djokovic en Zverev bij.

Voor Djokovic is het de 31e finale van een grandslamtornooi. Bij winst zal hij de vier grandslamtoernooien van dit seizoen gewonnen hebben - de veelbesproken Grand Slam - en recordhouder worden van zeges in de grote vier toernooien. Djokovic heeft net als Rafael Nadal en Roger Federer al 20 grandslamtoernooien gewonnen. In New York won hij al in 2011, 2015 en 2018.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm Kim Clijsters woonde de match tussen Djokovic en Zverev bij. © EPA

‘s Werelds nummer twee Daniil Medvedev wordt de tegenstander van Djokovic in de finale. De Rus haalde het in de halve finales in drie sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime (ATP 15): 6-4, 7-5 en 6-2 na 2 uur en 3 minuten.

Na 2019 staat Medvedev, die nog wacht op zijn eerste grandslamtitel, voor de tweede keer in de finale op het hardcourt in New York. Toen moest hij de titel aan de Spanjaard Rafael Nadal laten. De Rus bereikt voor de derde keer de eindstrijd van een grandslamtoernooi. Begin dit jaar was Novak Djokovic te sterk in de finale van de Australian Open.

Auger-Aliassime schopte het voor het eerst tot bij de laatste vier op een grandslamtoernooi.

Volledig scherm Daniil Medvedev © AP

Volledig scherm © AFP