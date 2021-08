Djokovic heeft afspraak met geschiedenis op US Open: “Grand Slam zou grootste prestatie uit mijn carrière zijn”

US OPENNovak Djokovic kan na zijn eindzeges op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon op de komende US Open de laatste hand leggen aan een Grand Slam, het winnen van alle grandslamtoernooien in één kalenderjaar. De Servische nummer één van de wereld verklaarde dat dat de grootste prestatie in zijn carrière zou zijn.

De 20-voudige grandslamwinnaar kan de eerste man sinds Rod Laver in 1969 worden die in dat huzarenstukje zou slagen. Djokovic zou de derde man met een grand slam achter zijn naam worden, na Laver (die ook nog in 1962 een Grand Slam lukte) en Don Budge (in 1938).

“Ik voel me heel geïnspireerd om hier mijn beste tennis te spelen”, verklaarde de Serviër in aanloop naar zijn eersterondepartij tegen de Deen Holger Rune. “Ik wil niet zeggen dat het nu of nooit voor mij is, omdat ik denk dat ik meer kansen in mijn leven zal krijgen om grandslamtoernooien te winnen. Ik weet niet of ik nog de kans zal krijgen om alle grandslamtoernooien in één kalenderjaar te winnen. Daarom is het een heel unieke kans. Maar ik moet mezelf geen extra druk opleggen, al gedij ik goed onder druk.”

Volledig scherm © AFP

“Dit is waar je je hele leven voor werkt, dag in, dag uit”, vervolgde de drievoudige US Open-kampioen. “Om jezelf in een unieke positie te brengen om grandslamtoernooien te winnen en geschiedenis te schrijven. Uiteindelijk ben ik een grote tennisfan, een fan van geschiedenis. Ik bewonder deze sport. Ik hou ervan. Ik heb nu deze kans, en ik ga proberen die te grijpen.”

“Ik kan niet wachten. Eerlijk gezegd ben ik erg gemotiveerd om mijn beste tennis te spelen. Maar ik moet één bal tegelijk raken. Op een bepaalde manier heb ik een leidende ster, de droom om het grandslamtoernooi hier te winnen, wat natuurlijk zou resulteren in een grand slam. Ik ben daar ongetwijfeld enorm door geïnspireerd en gemotiveerd. Maar tegelijkertijd weet ik op mentaal vlak in balans te blijven, met al die verwachtingen.”

Op Wimbledon veroverde Djokovic zijn twintigste grandslamtitel, hij kwam zo op gelijke hoogte met Rafael Nadal en Roger Federer. Zij zijn er niet bij in New York vanwege blessures. De 34-jarige Djokovic hoopt na de US Open de lijst met meeste grandslamtitels in zijn eentje aan te voeren.

Djokovic keert voor het eerst terug naar Flushing Meadows sinds hij vorig jaar gediskwalificeerd werd in zijn achtste finale tegen Pablo Carreno Busta, nadat hij uit frustratie per ongeluk een bal op een lijnrechter had geslagen.

Volledig scherm © AFP