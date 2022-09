De meest bekeken vrouw op de US Open: Megan Lucky oogst met twee opeenvolgende adjes opnieuw applaus

“OK, volgend jaar drinken we er samen één”, reageerde de Franse tennisser Benoit Paire op de video, die net als vorig jaar de ronde van het wereldwijde web doet. Tijdens de US Open van vorig jaar ging Lucky immers al twee keer viraal. Telkens toen ze in beeld genomen werd, een adje binnen de acht seconden. Lucky had dus een reputatie hoog te houden, toen ze zag dat ze tijdens de derde ronde tussen Felix Auger-Aliassime en Roberto Bautista Agut opnieuw op het grote scherm in het Arthur Ashe Stadium verscheen. En of ze aan de verwachtingen voldeed: niet alleen ging haar beker bier vlot naar binnen, ook die van haar vriend moest er in geen tijd aan geloven. “I have missed you, guys”, reageerde ze op Twitter. “Ik heb jullie gemist.”