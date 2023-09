De ‘Big Ben’ staat even in New York: houdt sensatie Ben Shelton topfavoriet Djokovic uit finale US Open?

In zijn 47ste grandslamhalvefinale krijgt Novak Djokovic (36) morgen de zestien jaar jongere Ben Shelton (ATP 47) voorgeschoteld. De 20-jarige nieuweling serveert zich glimlachend door het toernooi. “Ik amuseer me op de baan”, zei Shelton. De (Amerikaanse) fans gaan nog veel plezier aan hem beleven.

Is Ben Shelton een speler voor de grote podia? Daar lijkt het wel op. De twintiger, de jongste Amerikaan in de halve finale van de US Open sinds Michael Chang in 1992, speelde begin dit jaar de kwartfinale op de Australian Open, om dan achttien ATP-toernooien lang er niet in te slagen twee wedstrijden na mekaar te winnen. Tot deze US Open. Met opslagbommen – zijn eerste service klokte af op 239,8km/u, zijn tweede opslag haalde geregeld meer dan 190km/u! – en vrolijk ‘rollercoastertennis’ ontdeed hij zich in de kwartfinale in vier sets (6-2, 3-6, 7-6, 6-2) van landgenoot Frances Tiafoe (ATP 10).

Shelton gedijt uitstekend in het New Yorkse circus en speelt gretig met de energie die het opgehitste publiek hem aanreikt. “Bij momenten voel ik me echt gelukkig tijdens zo’n match”, grinnikte Shelton dinsdagnacht. “Als ik naar mijn box kijk en mijn vrienden en familie zie, dan probeer ik hen met wat gekke gestes een glimlach te ontlokken. Ik geniet echt van de interactie met de mensen als ik op de baan sta. En ik geniet ook van mijn tennis. Het was het grootste moment van mijn carrière en ik had veel pijn (het was enorm heet en vochtig in New York, red), maar I’m loving it!”

Boete

Shelton kreeg de liefde voor tennis met de paplepel binnen dankzij zijn vader – Bryan Shelton was als prof nummer 55 van de wereld – en zijn nonkel – Todd Witsken, op zijn best nummer 43 – maar viel toch eerst voor een andere sport. American Football en de rol van quarterback (spelverdeler) leken hem op het lijf geschreven. Hij was constant met een rugbybal in zijn handen te zien. Maar zijn vader kreeg een job als tenniscoach aan de Universiteit van Florida en de tienjarige Ben begon meer en meer tijd op en rond de tennisbanen te spenderen.

“Ik dacht al snel dat ik meer toekomst zou hebben in tennis”, herinnerde Shelton junior zich. “Football is heel zwaar voor je lichaam. Ik weet niet hoelang mijn moeder me nog wou zien aangepakt worden. Bovendien was mijn vader een ex-pro en waren er dus duidelijk voordelen verbonden aan het kiezen voor een sport waarin hij een expert was.”

De twee gingen aan het werk en Shelton speelde universiteitstennis onder de vleugels van zijn papa. Met succes. “We trainden van 6 uur tot 8 uur ’s morgens, voor zijn lessen”, wist vader Shelton nog. “Telkens hij een afspraak miste, kreeg hij een kleine boete van vijf of tien dollar. Het gebeurde uiteindelijk twee à drie keer. Daarna had hij het begrepen. Hij wou niet dat het nog eens voorviel, daarvoor hield hij te veel van geld.” Het grootste wapen dat hij in die dagen ontwikkelde? Een behendige, linkshandige service die deels door zijn quarterback-verleden gevormd werd. “Alles wat boven zijn hoofd gebeurt, een opslag of een smash, daar is hij vrij dynamisch in”, bevestigde Shelton senior.

‘The real deal’

Een jaar geleden stond de nieuwe ‘Big Ben’ – Shelton meet 1m93 – nog op de 165ste plaats van de wereldranglijst. Na deze US Open heeft hij al zeker een plek bij de beste twintig spelers ter wereld. De snelheid van zijn opmars is even waanzinnig als die van zijn opslag. “Dit is de Amerikaan met het meeste potentieel”, zei John McEnroe bij Eurosport. “Hij heeft wat groeipijnen gekend, maar deze kerel is ‘the real deal’.”

Echt genoeg om de 36-jarige Novak Djokovic uit een 36ste grandslamfinale te houden? Het dolenthousiaste Arthur Ashe Stadium gelooft alvast van wel.

