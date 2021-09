Canadese tiener Fernandez schakelt ook Svitolina uit op US Open en zit in halve finales

US Open Naomi Osaka wint US Open in drie sets na indrukwek­ken­de remonte tegen Azarenka

13 september Naomi Osaka heeft de US Open gewonnen. In de finale kreeg ze in drie sets de Wit-Russische Victoria Azarenka klein gekregen: 1-6, 6-3 en 6-3. Haar derde eindwinst op een Grand Slam, de tweede op de US Open. Ze volgt daarmee Bianca Andreescu op, de Canadese was er dit jaar niet bij in New York.