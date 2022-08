Afscheidnemende 'Serena 2.0' krijgt ondanks overwinning al ceremonie in New York: “Ik leef gewoon in het moment”

US OpenSerena Williams (WTA 605) schitterde, en niet alleen vanwege haar met 400 diamanten behangen outfit, maandagnacht onder de lampen van een barstensvol en zinderend Arthur Ashe Stadium. Vannacht volgt al ronde twee in haar allerlaatste US.Open. Afscheid met een 24ste grandslamtitel, zou het kunnen? Niets is te gek in New York.

De sterren – Spike Lee, Hugh Jackman, Bill Clinton – waren en masse afgedaald naar het Billy Jean King National Tennis Centre in Queens om die laatste intrede van Serena Williams op Amerikaanse bodem van dichtbij mee te maken. Ook erbij, een recordbrekende horde van 29.402 fans waarvan er zo’n 23.000 in het stadion een oorverdovende staande ovatie bezorgden aan de iconische atlete. “Dat was overweldigend”, zei Williams achteraf. “Het was luid en ik kon het voelen in mijn borst. Iets dat ik nooit zal vergeten en dat veel betekent voor mij.”

Ga er maar aanstaan als tegenstandster. Danka Kovinic (WTA 86) zei dan wel dat ze van elk moment genoten had, maar kreeg toch een droge 6-3, 6-3 rond de oren. Een wereld van verschil al, dat tennis van Williams, ten opzichte van haar ‘prestatie’ op het toernooi van Cincinnati twee weken geleden. Toen ook overmand door de emoties. Het is duidelijk dat ze (met meer training in de benen) blijft verbeteren en dat ze, als haar lichaam en kinderwens niet in de weg stonden, nog niet aan stoppen zou denken. “Ik ben er nogal vaag over geweest, hè”, lachte ze tijdens de persconferentie. “Wel, ik ga vaag blijven, want je weet maar nooit.”

Je weet maar nooit of Williams nog één masterpiece uit haar glinsterende mouw kan schudden. Met alle plichtplegingen al min of meer achter de rug – er was een halfuur durende ceremonie na haar eerste ronde waarin ze werd bewierookt door onder meer Billy Jean King en Oprah Winfrey – en de zwaarste emoties verteerd, kan ze zich nog wat meer focussen op haar laatste kunststukje. “Hoe meer ik op de baan sta, hoe groter de kans dat ik kan schitteren”, legde Williams het uit. Ook haar tegenstreefsters weten dat intussen.

Volledig scherm Serena Williams en Billy Jean King na afloop van de wedstrijd. © ANP / EPA

Maandag stond de hele arena vóór het matchpunt recht op de banken, klaar om de zege met een lawine van gejoel te bejubelen. Niet zeker dat Anett Kontaveit (WTA 2) vannacht klaar zal zijn om dat allemaal te verwerken. Ook al omdat ze niet in de vorm van haar leven steekt en deze zomer maar twee matchen in Noord-Amerika kon winnen. “De sfeer gaat ongelooflijk zijn”, wist Kontaveit. “Dit gaat een match worden waarbij ik geen druk moet voelen. Ik ga er gewoon van proberen te genieten en zo goed mogelijk tennissen.”

Bonus

Stel u even voor dat Williams deze test passeert. Niet alleen neemt ze dan het parcours van het tweede reekshoofd over – mogelijke derde ronde tegen Tomljanovic (WTA 46), vierde ronde tegen Fernandez (WTA 14), niet onoverkomelijk – maar gaat het geloof (in New York) ook een enorme boost krijgen. “Alles is een bonus voor mij”, aldus Williams. “Het wordt moeilijk maar ik leef gewoon in het moment. Dat is het beste dat ik nu kan doen.”

Volledig scherm Serena Williams viert haar overwinning. © AFP

Een 24ste grandslamtitel en evenaring van het record van Margaret Court is nog zéér ver weg, maar als de achttienjarige kwalificatiespeelster Emma Raducanu vorig jaar de titel kon pakken…

Woensdag treedt Williams ook in het dubbelspel aan met haar zus Venus.

Volledig scherm Serena Williams met haar dochtertje Olympia (L), echtgenoot Alexis Ohanian (M-L), en zus Isha Price. © USA TODAY Sports