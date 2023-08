Bormans geeft inkijk in transferplannen Union in slotdagen van mercato: “Zijn nog op zoek naar grote, sterke spits”

Europa League of Conference League, dat is waar het morgen om draait bij Union . Terwijl is CEO Philippe Bormans nog op zoek naar een spits, maar verzekert hij: “Kwantitatief en kwalitatief zijn we klaar om op drie fronten te strijden.”

Union trok al bij al ontspannen naar Genève, Zwitserland. Je zou voor minder. De uitgangspositie (2-0 na de heenmatch) is geruststellend. De gedachte dat Union zelfs bij een zwaar verlies Europees speelt, weliswaar in de Conference League, haalt ook wat druk van de ketel.

“Daar moeten we niet flauw over doen”, zegt ook CEO Philippe Bormans. “Het zou een ander gegeven zijn als dit een ‘alles of niks’-wedstrijd was, zoals bij Club Brugge, Racing Genk en Gent. Maar druk zal er zeker zijn hoor. Die 2-0 is een heel mooie bonus, maar het blijft een uitwedstrijd. In een quasi leeg stadion dan nog, dat zal toch een bijzonder sfeertje zijn. We mogen het belang van de wedstrijd in die omstandigheden niet vergeten. Dan denk ik dat we zeker in staat moeten zijn om dit tot een goed einde te brengen. Het is en blijft voetbal. Daar kan alles. Een goal kan snel vallen, zagen we vorig jaar al in Rangers. Al waren de omstandigheden toen wel anders dan nu zal zijn. Maar de niveauverschillen zijn volgens mij niet van die orde dat we in Zwitserland met 3-0 mogen verliezen. In principe mag het niet mis gaan, maar het blijft voetbal.”

Volledig scherm © Photo News

Bormans verzekert dat deze spelersgroep in staat is om opnieuw lang op drie fronten mee te strijden. “We zijn zowel kwantitatief als kwalitatief gewapend. Het is elk jaar voor de buitenwereld met grote ogen kijken naar wie Union weer heeft binnengehaald. (knipoogt) En terecht, want die mensen zijn vaak niet zo bekend. Maar wij zijn alvast overtuigd van hun kwaliteiten en we hopen dat ze jullie ook kunnen overtuigen van hun kwaliteiten. En dan hopen we op opnieuw een mooi seizoen.”

Het transferbeleid wordt alleszins niet aangepast bij al dan niet deelname aan de Europa League. Union is nog op zoek naar een spits, dat is prioriteit nummer één. “Daar zijn we inderdaad volop mee bezig. We gaan ons best doen om het zo snel mogelijk binnen te brengen. We zijn toch vooral naar een groot, sterk type spits op zoek. Een beetje een vervanger voor Boniface. Dat hebben we alleszins voor ogen, maar het kan altijd anders uitdraaien hé. (knipoogt) Of er dan nog iets bij komt, zien we wel. Maar ik vermoed van niet. Het is wel veruit de gekste transferperiode die ik al meemaakte.”

Union nam immers afscheid van een halve basisploeg en haalde heel wat nieuwkomers in de plaats. “Voor iedereen binnen de club is het ongelooflijk wat we al gerealiseerd hebben. Dit had vorig jaar niet gelukt. Het is een recordzomer, dat sowieso.”

Volledig scherm © BELGA