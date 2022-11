Kunstendag voor Kinderen wordt creatieve familiedag

Zottegem Kunstendag voor Kinderen: een ontdek­kings­tocht vol kunstbele­ving

De derde zondag van november strijkt in Vlaanderen de ‘Kunstendag voor Kinderen’ neer. En ook in Zottegem wordt zondag 20 november een dag om met het hele gezin nieuwe dingen te leren kennen. Verspreid over verschillende locaties in de stad genieten kinderen van een ontdekkingstocht vol kunstbeleving.

10 november