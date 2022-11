Zottegem viert 500ste verjaardag van Lamoraal Egmont

“Ook op ons eigen grondgebied laten we de verjaardag van Egmont niet ongemerkt voorbijgaan”, vult schepen van Feestelijkheden Evert De Smet (N-VA) aan. “Op zaterdag 19 november houdt Crescendo een verjaardagsconcert in de dekenale kerk in Zottegem. We nodigen alle muziekliefhebbers, Egmontfans en Zottegemnaren uit om mee te komen vieren.”

Het verjaardagsfeest in Lahamaide vindt plaats op vrijdag 18 november om 19 uur in de Sint-Maria-Magdalenakerk in Ellezelles). Tickets kosten 15 euro. Busvervoer tussen Zottegem en Ellezelles wordt voorzien. Info en inschrijven via www.davidsfonds-zottegem.be/lamoraal-wordt-500-lamoral-a-500-ans. Het verjaardagsconcert van Crescendo vindt plaats op zaterdag 19 november om 20.00 uur in de dekenale kerk in Zottegem. Tickets kosten 15 euro of 13 euro (-26/+60). Info en tickets via www.cczoetegem.be.