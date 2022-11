WK voetbal op groot scherm: Duivelsgekte in overdekte tent op de Markt

Een WK in de wintermaanden, dat wordt even wennen, ook voor alle randactiviteiten in Zottegem. De voorbije edities was de Markt immers het zomerse openluchtdecor voor voetbalminnend Zottegem tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels. “Een klassiek WK-voetbaldorp organiseren op een moment dat koning winter om de hoek komt kijken, leek ons geen optie. Na overleg met de drijvende krachten binnen de organisatie van de kerstmarkt, beslisten we om de tent in functie van de overdekte kerstmarkt, een week vroeger dan normaal op te trekken. Alle vaste standhouders op de kerstmarkt toonden zich bereid om op de drie wedstrijddagen van de Rode Duivels hun chalets te openen en de wedstrijden op drie grote schermen uit te zenden in de tent", zegt burgemeester Evelien De Both (N-VA).

Extra inspanning

Het stadsbestuur beseft dat dit ook van de buurtbewoners een extra inspanning vraagt. “Met het WK, de kerstmarktavonden en carnaval volgen de feestelijkheden in ons stadscentrum elkaar in sneltempo op", gaat schepen van Feestelijkheden Evert De Smet (N-VA) verder. “We zitten in Zottegem niet verlegen om een feestje, maar na de WK-wedstrijden houden we het bewust binnen de perken. Na de eerste wedstrijd tegen Canada op woensdag 23 november met aftrap om 20 uur, is er een afterparty voorzien tot 23 uur. Na de twee daaropvolgende groepswedstrijden op 27 november en 1 december, respectievelijk om 14 uur en 16 uur, duurt het feestje tot 21.00 uur. Hopelijk hebben we reden om te feesten, en kunnen de daaropvolgende wedstrijden van de Rode Duivels uitgezonden worden tijdens de kerstmark.”

Gratis pronostiek

Net als vorig jaar tijdens het EK, gaat Stad Zottegem op zoek naar de grootste voetbalkenner van Zottegem. “Onlosmakelijk verbonden aan zo’n kampioenschap is het wagen van een – volledig gratis - pronostiekje. Kan onze gouden generatie nog een laatste keer stunten op dit WK? Pronostikeren op de wedstrijden van de Rode Duivels kan door je te registeren via www.tifogame.be. Samen met TIFOGAME gaan we op zoek naar de grootste voetbalkenner van de stad Zottegem. Voor de winnaar voorzien we een Zottegemse cadeaubon van 250 euro. Maar ook de volledige top tien valt in de prijzen", vult schepen Brecht Cassiman nog aan.

Je pronostiek invullen kan op www.tifogame.be/nl/platforms/zottegem-wk22-f0e. Geïnteresseerde handelaars/horecazaken/voetbalclubs die een affiche over de pronostiekwedstrijd willen hangen of flyers verspreiden kunnen dit nog steeds aanvragen via de dienst economie van de stad Zottegem op het nummer 09/364.65.13 of via mail naareconomie@zottegem.be.

