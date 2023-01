Zondag nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners

Roeselare/Dadizele Broers bundelen krachten voor Chalet Les Frères op Roeselaar­se kerstmarkt: “Zes weken alles geven, de feestdagen die vieren we achteraf wel”

De kerstmarkt op het Roeselaarse Stationsplein opent vrijdagavond voor het eerst. Chalet met het opvallendst verhaal is die van Les Frères, zijnde de halfbroers Steve Grymonprez (40) en Gregory Vandeweghe (34). Als zaakvoerders van respectievelijk restaurant De Historic in Dadizele en café ’t Hoekske in Beveren hebben beiden bakken horecaervaring, maar voor het eerst bundelen ze de krachten voor een winters initiatief. “We willen de après-skisfeer à la Moosebar naar Roeselare brengen”, klinkt het.

21 november