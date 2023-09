Beeldenhuis pakt zondag uit met opendeur en swingend live optreden van Eddie C en Naja B

Het prachtige Beeldenhuis in Zoersel houdt opendeur zondag 10 september én laat het in de namiddag ook swingen. Daarvoor moet het duo Eddie C en Naja B zorgen. Ze brengen vanaf 15 uur een aanstekelijke mix van pop, rock en jazz voor het goede doel.