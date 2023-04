Nieuwe editie van Kom op tegen kanker ‘around the clock’ op 1 mei in het Brieleke

De hele dag is er voor ieder wat wils. Er zijn activiteiten voor kleuters, kinderen, voor volwassenen en senioren. Heel de familie kan deelnemen en het goede doel steunen. Wandel of fiets met het hele gezin of kom mee dansen, voetballen of badmintonnen. Er staan ook gevechtsportinitiaties, een yogasessie en een sessie multimove op het programma. Nieuw dit jaar zijn de wandelzoektocht voor kinderen en de urbantrail.Ben je meer muzikaal dan sportief aangelegd? Dan kan je verschillende muziekinstrumenten ontdekken in een workshop van KH De Eendracht. Ben je meer het luisterend type? Dan kan je hun concert bijwonen.

Persoonlijk traject samenstellen

Hoe neem je deel? Betaal de dag zelf aan het onthaal 5 euro per les of 10 euro om aan meerdere activiteiten deel te nemen. Vanaf 9u kan je in Vrijetijdscentrum Brieleke terecht om aan een activiteit deel te nemen. Een volledig programmaoverzicht vind aan het vrijetijdsloket in het Brieleke of via deze link. Aan de hand van het uurschema kan je jouw persoonlijke traject samenstellen.