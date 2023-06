Wilrijk viert Vlaamse feestdag opnieuw met groot openluchtconcert: Mathias Vergels en Reginald en de Bosbeesten tekenen present

Jan Digneffe over ‘zijn’ nieuw festival aan Middenvij­ver: “Tussen 87 podia sprinten voor een half optreden? Niet bij ons”

De grote massafestivals in Antwerpen zijn nog maar net weggetrokken richting Spoor Oost of het is alsnog twee dagen feest op de Middenvijver deze zomer. Als een duvel uit een doosje staat daar plots het kersverse indie-festival Live /s Live met dankzij The War On Drugs, Grace Jones, dEUS en Balthazar een line-up om sire tegen te zeggen. Organisator Jan Digneffe spreekt voor het eerst over zijn nieuw avontuur in Antwerpen.