Wijnegemse kunstenaar Rowatoba brengt ode aan zijn gemeente met unieke solotentoonstelling

Jonge artiesten brengen Amerikaan­se pianist Irving Berlin terug tot leven voor zijn kleindoch­ter: “130 jaar geleden vertrok hij vanuit Antwerpen naar Amerika voor een beter leven”

Honderddertig jaar geleden is het intussen wanneer de toen nog Joods-Russische Irving Berlin in Antwerpen op een schip van Red Star Line stapt om een beter leven te zoeken in Amerika. De wereldbekende pianist van ‘(I’m Dreaming Of A) White Christmas’ zijn muziek kwam dit weekend niet toevallig tot leven in het museum Red Star Line. Vijf jonge muzikanten interpreteerden zijn werk en stelden het voor aan niemand minder dan de Amerikaanse kleindochter van Irving Berlin. “Jonge mensen met een migratie-achtergrond, ik herken mezelf daarin.”