Wijnegemnaren kunnen voedselbos helpen planten in Park Groot Schijn

Schilde Maag- en darmspecia­list Luc Colemont geeft lezing over darmkanker: “Kennis delen kan levens redden”

Dokter Luc Colemont, maag- en darmspecialist en bezieler van de vzw Stop Darmkanker is op 3 maart te gast in Schilde. Hij geeft er een lezing in Werf 44 over waarom het zo belangrijk is om campagne te voeren tegen de ziekte.