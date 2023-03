Gevangenisdirecteur geeft blik achter de schermen van gevangenis in ‘t Gasthuis

Zandvliet Poëzie­avond met Maarten Inghels in Vrijetijds­cen­trum

Van 26 januari tot en met 1 februari is het Poëzieweek in Vlaanderen en Nederland. De elfde editie van Poëzieweek staat in het teken van vriendschap. Kunstenaar, dichter en schrijver Maarten Inghels geeft daarom een poëzielezing in het Vrijetijdscentrum in Zandvliet op woensdag 1 februari.