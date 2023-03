De jaarlijkse ‘trage lente fotowandelzoektocht’ breekt opnieuw aan

De wandeling vertrekt in de Dorenboslaan, achter het Shopping Centrum in Wijnegem. Met de lentezoektocht genieten wandelaars van de westkant van Wijnegem. Via de Krommewijk en rond de parking van wat eens de Makro was, doorkruisen ze het Ertbruggebos. Onderweg zoeken ze een aantal foto’s, waarvan je de nummers in de juiste volgorde zet, zoals aangeduid op het antwoordformulier. Toerisme Voorkempen fotografeerden acht ramen: vul in de daartoe voorziene vakjes de huisnummers in van de woningen waar je deze ramen gezien hebt. Er zijn géén vragen, dus ook geen ‘strikvragen’. De wandeling is 7,2 kilometer lang. Het pakket met alle nodige informatie kan je hier gratis downloaden