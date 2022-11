Woonavond met Vlaams parlementslid Maxim Veys

“Projectontwikkelaars en vastgoed speculanten stapelen de winsten op. Gewone Vlamingen zien de huur- en woningprijzen alleen maar stijgen. Een degelijk huis huren of kopen wordt onbetaalbaar. Of het nu gaat om jonge starters of mensen die willen genieten van een zorgeloze oude dag. De Vlaamse regering moet dringend ingrijpen om wonen opnieuw betaalbaar te maken. Ze lijkt maar niet te begrijpen dat er een wooncrisis aan de gang is”, zegt Maxim Veys. Hij is de specialist in dit dossier voor Vooruit in het Vlaams parlement en is voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Wonen Kortrijk.

Ingrepen nodig op de Wetterse woningmarkt

“De gemiddelde koopprijs van een huis in Wetteren bedraagt 293.000 euro met een eigen inbreng van zo’n 60.000 euro. Onbegonnen werk voor veel mensen. Zaak is dus investeerders uit de markt te houden in buurten met weinig betaalbare woningen. Er moeten ook meer sociale woningen komen want de vraag is bijna dubbel zo groot als het aanbod. Tot slot moet er een rem komen op de private huurprijzen die nu gemiddeld 726 euro zijn voor een appartement. Daarvoor vragen we de Vlaamse regering om het lokaal bestuur hiertoe de mogelijkheid te geven”, zegt Esther Tuytschaever. Zij is lokaal bestuurslid in Wetteren en zetelt in de Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening).

Praktisch

Esther is gastvrouw voor de Woonavond en iedereen kan er in debat gaan met onder meer schepen voor sociale zaken Jan Tondeleir aanwezig zal zijn. Inkom is gratis, geen reservatie nodig. Afspraak om 20 uur in CC De Poort op de Markt van Wetteren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.