Sint-Maartens feest met lampionnentocht en Sint-Maartens vuur

Massemen is één van de tientallen gemeentes waar niet Sinterklaas maar wel Sint-Maarten wordt gevierd. THOG viert dit kinderfeest met een voorstelling van ‘De koekjes van paniekpiet’ door pietleutig vzw in de Sint-Martinuskerk vanaf 16 uur. Daar is ook een inzameling van oud maar nog bruikbaar speelgoed voorzien. Om 17.30 uur start een lampionnentocht van 2 kilometer met zelfgemaakte lampionnen en muzikale begeleiding van ’t zoeteneurken. En om 18.30 uur wordt een Sint-maartensvuur op het terrein van scouts Massemen aangestoken en zijn er gratis poffertjes voor de kinderen.

De legende van Sint-Maarten

De Heilige Martinus werd waarschijnlijk in het jaar 316 geboren. Hij werd soldaat op zijn 15de in het Romeinse leger.Toen hij naar Gallië (Frankrijk) werd gestuurd, ontmoette hij voor de poort van de stad Amiens een halfnaakte bedelaar. De bedelaar vroeg Martinus om een aalmoes. Martinus gaf de bedelaar de helft van zijn rode legermantel om hem te kleden en te verwarmen. Een glasraam in de kerk van Massemen toont dit verhaal. Martinus liet zich later dopen, stapte uit het leger en werd tot bisschop verkozen. Hij overleed op 11 november 397 in Tours. Zijn nobele daad aan de bedelaar werd later vertaald in het uitdelen van cadeautjes aan de kinderen. Omdat er toen nog geen straatverlichting was, gebruikten bedelaars lantaarns. De tocht met lampionnen verwijst naar de verkinderlijking van deze in de winter noodzakelijke lantaarns tijdens het bedelen.