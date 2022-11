Eerste DUW-festival in kerk Overbeke voor een Duurzaam Wetteren

Wetteren/OverbekeJe fiets herstellen? Hernieuwbare energie? Of een ecologisch hapje en drankje? Je vindt het allemaal op zondag 4 december in de kerk van Overbeke tijdens het eerste Duurzaam Wetteren (DUW) Festival. Een 10-tal organisaties slaan de handen in elkaar voor het eerste DUW-Festival in Wetteren. Duo vzw en Pluk 9230 zijn de initiatiefnemers en zij omringden zich met mensen en organisaties die zich inzetten voor een solidair, duurzaam en circulair Wetteren.

Quote In 2023 willen we samen met Energent 426 zonnepane­len op het dak van de sporthal in de Warande plaatsen Jo Dierickx - Vzw Duo

“Als Vzw zetten wij in op het promoten en plaatsen van hernieuwbare energie op gebouwen van de gemeente, scholen en bedrijven. We willen dit altijd samen doen met de burgers. Als partner van de burgercoöperatie Energent gaan we op zoek naar lokale investeerders. In het voorjaar van 2023 starten we onze eerste campagne op waarin we burgers willen stimuleren om te investeren in de 426 zonnepanelen die we met Energent op het dak van de sporthal in de Warande gaan plaatsen. Hiermee wordt heel wat CO2 uitgespaard, wat zowel een goede zaak is voor het klimaat als voor onze portemonnee”, zegt Jo Dierickx van Duo Vzw.

Tuur De Moor is de oprichter en bezieler van Pluk 9230. Zij plukken fruit van bomen dat normaal gezien verloren zou gaan voor consumptie en brengen het als vers geperst sap opnieuw op de markt via verschillende kanalen. “We zijn een diverse groep, maar we vinden elkaar in een gedeelde droom: we dromen van een Wetteren waarin burgers initiatieven nemen, bruggen bouwen en samenwerken met elkaar én met het lokaal bestuur. Met het DUW-festival willen we tonen dat we veel kunnen bereiken door collectieve acties uit te werken in de publieke ruimte”, vertelt Tuur.

Volledig scherm Appelpluk in de boomgaard van het Kasteel van Laarne door Pluk 9230 © Didier Verbaere

Een heel divers festival

Op het DUW-Festival maak je kennis met Pieterjan Heyse. Hij legt uit waarom autodelen met Dégage goed is voor je portemonnee, je buurt én het milieu. Als De Houtbewaarder brengt hij ook zijn lintzaag mee, waarmee hij naast de kerk een heuse demonstratie zal geven. Natuurpunt bouwt samen met bezoekers aan een bijenhotel dat we op het einde van het festival aan de kerkmuur gaan hangen. De Wetterse cartografen (Koen en Tuur) richten een huisje in met alternatieve Wetterse kaarten. Ze nodigen je uit om mee te tekenen, te dromen en te discussiëren over de gedeelde lap grond die Wetteren is. De fietsherstellers Jo, Ghassan, Frans en Kinen kijken jouw fiets na en voeren kleine herstellingen uit. Je betaalt enkel voor de onderdelen, niet voor de werkuren.

Optredens en lekker eten

Om 14.30 uur toont Broederlijk Delen de documentaire ‘25%-revolutie’. Regiowerker Frank Lavens begeleidt een nagesprek in één van de knus ingerichte huisjes. Op hetzelfde moment leest Astrid voor aan kinderen. En om 16.30 uur treedt ‘Wise men she said’ op in één van de 6 kleurrijke huisjes in de kerk en Tommy Bruynen – bekend van Meneer Gustaaf – maakt crumble en soep met producten uit de korte keten, aangevuld met appels, peren en noten die door de vrijwilligers van Pluk 9230 in Wetterse tuinen werden geplukt. Het festival is gratis en is te bezoeken tussen 13 en 18 uur.

