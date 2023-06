Zaterdag buurtfeest in De Kier

Wat te doen in Zuid-West-Vlaanderen dit weekend: van een bezoek aan een moskee of fietsen tot op koopjes­jacht in Ieper

Lezers van onze krant zetten in het weekend graag een stapje in de wereld. We helpen jullie graag wat op weg met deze vijf tips. Er zit voor elk wat wils bij. Wie bijvoorbeeld koopjes wil doen, moet zeker en vast naar Ieper dit weekend, maar ook op andere plaatsen in onze regio is leuks te beleven. Genieten is de boodschap in het weekend van 10 en 11 juni.