Op kerstdag disco en meezingers op het kerkplein, concert Willy Sommers in de Sint-Medarduskerk

WervikHet optreden van Willy Sommers zondag op kerstdag om 19 uur in de monumentale Sint-Medarduskerk in Wervik wordt gekoppeld aan verschillende randactiviteiten. Eerst is er vanaf 14.30 uur een kerstzoektocht van vier kilometer waarbij voor iedereen een gratis gadget is voorzien. Deelname is gratis. Formulieren gaan liggen aan de infostand.