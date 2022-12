Maandag kerstconcert door de Stadsharmonie Wervik

Vlaams Belang organi­seert infoavond over dierenwel­zijn

De plaatselijke afdeling van het Vlaams Belang organiseert vrijdagavond om 20 uur in GC De Knippelaar in Kruiseke een infoavond over het welzijn van dieren. Gastspreker is Vlaams parlementslid Els Sterckx. Ze is sedert de vorige verkiezingen parlementslid en zetelt tevens in de gemeenteraad van Herentals.

15 december