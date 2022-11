Rode Kruis geeft gratis EHBO-cursus

De EHBO-cursus leert je hoe je gepast kan reageren in noodsituaties. Jong of oud, man of vrouw, iedereen vanaf 16 jaar is welkom om deze gratis opleiding te volgen. De lessenreeks gaat door op 22, 24 29 november er op 1, 6, 8, 13 en 15 december telkens van 19 tot 22 uur in het Rode Kruislokaal in Konijnenbergpad. Deelname is gratis maar deelnemers worden gevraagd om zich in te schrijven. Dat kan telefonisch op 0474 32 78 32 of via e-mail naar vorming@vosselaar.rodekruis.be