Videoclub Vilvoorde organiseert weer Kortfilmfestival

Na een pauze van 4 jaar, omwille van corona, is het traditionele Kortfilmfestival van Videoclub Vilvoorde er weer. Zaterdag kan je vanaf 19 uur in het auditorium van cc Het Bolwerk genieten van de oogst van de club. Maar liefst 18 korte films van leden worden er vertoond.

“Sommige films duren dan ook maar 3 of 4 minuten”, zegt Johan Leemans, de voorzitter van de club. “Dan gaat het over videoclips bij liedjes bijvoorbeeld. Onze leden maken ook langere films, maar die kunnen we niet tonen tijdens het festival.”

Het festival toont enkel films van leden van de Videoclub Vilvoorde. “De Videoclub heeft dan ook 20 cineasten als leden”, vervolgt hij. “Die komen uit een heel brede regio. Zelf woon ik in Mechelen, andere leden komen uit Linkebeek en zelfs Aalter.”

Zijn er enkele kortfilms waar de voorzitter zelf naar uitkijkt? “We tonen onder meer een reisreportage uit Ethiopië, over de ondergrondse kerken aldaar”, zegt Leemans. Ook een andere reisfilm duidt hij aan: “Da’s een film over een rondrit door West-Amerika.” Tenslotte is er ook iets dichter bij huis: “Onze cineasten hebben de Bevrijdingstocht gevolgd, de herdenkingstocht waarbij het einde van de Eerste Wereldoorlog werd herdacht.”

Het Kortfilmfestival van Videoclub Vilvoorde vindt plaats in het Auditorium van cc Het Bolwerk, Bolwerkstraat 17 in Vilvoorde. Vanaf 19 tot 23 uur kan je de 18 films van de Videoclub daar bewonderen. Inkom is gratis. Alle mogelijke info over Viedoclub Vilvoorde en hun activiteiten vind je via www.videoclubvilvoorde.be.

