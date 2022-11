Opnieuw kerstmarkt in Sint-Genesius-Rode

Sint-Genesius-Rode Het Kinderuur speelt eindelijk opnieuw live Sinter­klaas­voor­stel­lin­gen

Sinterklaas en Harlekijntje Tierlantijntje is in verschillende opzichten een primeur. “We spelen opnieuw een stuk van Willem Savenberg en het is er eentje dat onze generatie nog nooit gespeeld heeft”, verklapt voorzitter David Maes van Het Kinderuur. “We halen zo de band aan met het verleden van Het Kinderuur want is dankzij Willem dat de kinderen in Sint-Genesius-Rode elk jaar mogen uitkijken naar een Sinterklaasvoorstelling.”

24 november