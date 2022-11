Kameroade van Ro organiseren derde Bal van Ro in CC Wauterbos

“Na een gedwongen ‘coronastop’ van 2 jaar hebben we heel veel goesting om er weer in te vliegen en opnieuw een Bal van Ro te organiseren in het Cultureel Centrum” zegt voorzitter Bruno Stoffels. Het concept blijft hetzelfde. Vanaf 20 uur verwelkomen ze graag oud en jong voor een leuke en ontspannende avond waar iedereen met een drankje in de hand kan bijpraten en dansen. “Ook dit jaar willen we opnieuw elke leeftijdscategorie dienen van hun favoriete muziek. Met oldies en evergreens wat vroeger op de avond en hits uit een recenter verleden om feestend de nacht in te gaan.” Zoals altijd wordt een goed doel gesteund. Voor deze editie zal de opbrengst geschonken worden aan ‘Net&Men Kanker’. De vzw ondersteunt patiënten en familieleden die te maken krijgen met zeer zeldzame vormen van kanker (Neuro-endocriene Tumoren (NET) en Multipele Endocriene Neoplasie (MEN)). Als patiëntenvereniging willen ze onder andere lotgenoten en naasten informeren over hun ziekte, hoe ermee om te gaan en hen ontmoetingskansen bieden tijdens infomomenten en ontmoetingsdagen. De deuren gaan open om 20 uur. Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop en 7 euro aan de kassa. Meer info op de Facebookpagina van het evenement.