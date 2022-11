Het Kinderuur speelt eindelijk opnieuw live Sinterklaasvoorstellingen

Sinterklaas en Harlekijntje Tierlantijntje is in verschillende opzichten een primeur. “We spelen opnieuw een stuk van Willem Savenberg en het is er eentje dat onze generatie nog nooit gespeeld heeft”, verklapt voorzitter David Maes van Het Kinderuur. “We halen zo de band aan met het verleden van Het Kinderuur want is dankzij Willem dat de kinderen in Sint-Genesius-Rode elk jaar mogen uitkijken naar een Sinterklaasvoorstelling.”

Liefst zes keer staat Het Kinderuur van vrijdag 25 tot en met 27 november in de Boesdaalhoeve. “We zijn blij dat we opnieuw live mogen spelen”, aldus David. “Twee jaar geleden maakten we een boekje met aparte filmpjes. Vorig jaar kwam er dan een langere film maar dit keer is het opnieuw echt meespeeltheater waarbij we de kinderen in de zaal echt mee nemen in het verhaal. Maar we spelen niet alleen voor hen. Ook de ouders en de grootouders zullen zich amuseren. Het is een avondje of een namiddagje uit met het hele gezin.”