Bruno Vanden Broecke en Valentijn Dhaenens brengen ‘Jonathan’ in CC De Kaekelaar: “Poëtische voorstelling vol verwondering en twijfel”

ANTWERPEN Mama Chris (58) en dochter Maika (29) organise­ren samen AB­BA-fuif: “Fan zijn van ABBA was verboden als rockchick, maar stiekem was ik het toch”

“Iedereen houdt van ABBA, ook al is het niet altijd even cool om daar voor uit te komen.” Chris Deforche (58) uit Gent en dochterlief Maika Pieters (29) uit Antwerpen zijn het erover eens. De dag voor kerstavond organiseren ze samen een groot feest in het teken van ABBA in nachtclub Ampere. “Grote fans of guilty pleasure? Een feest voor de hele familie, en daags nadien samen uitkateren aan de kersttafel.”

16 december