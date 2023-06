9,5 km lang genieten tussen uitgestrekte bossen: onze journaliste test wandeling rond de abdij van Averbode uit

Buiten intensief sporten in de zon is in deze tropische temperaturen niet zo'n goed idee, maar wie een fijne wandeling wil maken, komt in eigen streek dan weer wel aan zijn trekken. Wij trokken afgelopen week naar de abdij van Averbode voor de norbertijnenwandeling, in de hoop wat schaduw en verkoeling te vinden in de prachtige bossen. Onze bevindingen en de beste tips voor een culinaire stop lees je hieronder.