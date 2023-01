Wil jij weten hoe je energie kan besparen? Volg een infosessie ‘Energiezuiniger en Duurzaam Wonen’

Boom/Puurs/Bornem Verhaal van verzetsbe­we­ging De Zwarte Hand leeft voort in nieuw theaterpro­ject: “Dit is geen ver-van-mijn-bed-show”

Een tiental leerlingen van het Atheneum Boom werken mee aan een theaterproject rond de verzetsbeweging De Zwarte Hand. Samen met auteur Tjen Mampaey en regisseur Luc Pien duiken ze in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en gaan zij na wat verzet voor hen betekent. Het resultaat is ‘Een hand in het verzet’, een toneelstuk dat in februari en maart te zien is in Boom en Puurs.

12 januari