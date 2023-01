Natuurliefhebber? Kom mee vogels spotten in nieuwe overstromingsgebied Battenbroek

De wandeling start om 9 uur aan picknickplaats Netedijk (Markt, 2840 Rumst). De tocht is vier kilometer lang en neemt door de stops om allerlei vogels te spotten ongeveer drie uur in beslag. Je neemt zelf best een verrekijker, vogelgids en eventueel een telescoop mee. Deelnemen is gratis, maar het aantal wandelaars is beperkt. Je schrijft je dus best vooraf in via info@natuurpuntrupelstreek.be.