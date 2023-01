Stijn Meuris neemt je mee naar het heelal in Wetenschapspark: “Begeesterend betoog over astronomie”

Stijn Meuris, bekend van Noordkaap en Monza, is al van kleins af aan begeesterd door het heelal. En die passie wil hij graag delen. In ‘Stijn & de sterren’ brengt hij een begeesterend betoog over astronomie. In de lezing vertrekt hij op de aarde en trekt hij via ons zonnestelsel door het heelal. “‘Stijn en de Sterren’ is wetenschap, filosofie én humor. Helemaal Meuris dus.”, klinkt het.