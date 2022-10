Sunparks Kempense Meren en Beer 4 Nature slaan handen in elkaar voor spannende halloweentochten

MolDe brouwers van Beer 4 Nature werken sinds dit voorjaar samen met Sunparks Kempense Meren als lokale partners. Zo worden hun bieren al geruime tijd verkocht in de horecazaken en de supermarkt in het park. Maar nu gaat de samenwerking nog een stapje verder. Beide partners staken de koppen elkaar voor een spetterende Halloween.

Wie de mannen van Beer 4 Nature goed kent, weet dat zij regelmatig zogenaamde ‘Beer trails’ op touw zetten, leuke wandelingen door de natuur met enkele tussenstops waar je van hun heerlijk gerstenat kan proeven. “En die expertise passen we nu toe samen met Sunparks. We hebben namelijk de krachten gebundeld voor twee toffe halloweenwandelingen door het park”, vertelt Kevin Vleminckx van Beer 4 Nature. “We willen de kleinere kinderen kennis laten maken met het thema Halloween. Daarnaast willen we ook een spannend verhaal aanbieden aan kinderen vanaf 14 jaar. Voor die groepen bieden we speciaal voor hen afgestemde halloweenactiviteiten. Naast onze parkgasten zijn ook alle kinderen uit de omgeving van harte welkom”, vult Petra Jansen van Sunpark Kempense Meren aan.

Maar wat hebben ze zoal in petto? “Onze Jeroen is niet alleen brouwer en natuurliefhebber, maar ook een echte creatieve duizendpoot. Hij speelt al jaren theater. Samen met een goede theatervriend van hem schreef hij twee unieke verhalen uit voor onze wandelingen”, zegt Kevin. “Allereerst heb je ‘Het Behekste Bos’, waar kinderen uitgedaagd worden door heksenkoningin Namira. Die route is 2,5 kilometer lang. Wie bang is in het donker, kan een leuk pompoenlampionnetje kopen bij de start van de tocht aan de Halloween Beachbar."

Daarnaast is er voor kinderen vanaf 14 jaar de engere route ‘Therapy-X’, waarbij je zelf een mysterie moet oplossen. “Die is 3,5 kilometer lang en gaat zelfs door de kelder van het zwembad, een plek waar je anders nooit komt. De machines maken lawaai, de chloorgeur hangt in de lucht ... en hier en daar staat er iemand je op te wachten om je te doen schrikken”, legt hij uit. “De tocht wordt afgesloten met een gratis proevertje. Dit kan een van onze biertjes zijn - die mogen natuurlijk niet ontbreken - of een biologisch appelsapje.”

De tochten worden georganiseerd op 22, 27, 30 en 31 oktober in Sunparks Kempense Meren. ‘Het Behekste Bos’ kost 3 euro per persoon en start telkens om 17 uur. ‘Therapy-X’ kost 9,5 euro inclusief drankje en start telkens om 20 uur. Voor beide moet je vooraf reserveren via de website van Sunparks. Aan de Halloween Beachbar kan er vanaf 16.30 uur iets gedronken worden.

