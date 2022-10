Maak je eigen pompoenlantaarn met workshop in Ten Hove

Mol Lezing geeft duiding over driftbuien bij kinderen

Wil jij weten waarom je kind soms driftbuien heeft of andere kindjes pijn doet? En vooral: hoe je daar als ouder mee omgaat? Kom dan naar de lezing ‘Afgestemd opvoeden’ op dinsdag 25 oktober om 19.30 uur in Zaal ’t Getouw. Jürgen Peeters, auteur van het boek ‘Kinderen zijn geen puppy’s’, gaat dieper in op mogelijke oorzaken van gedragsproblemen bij kinderen. Hij schept een kader waarin je het gedrag van je kinderen beter kan plaatsen en geeft inzichten in hoe je hiermee om kan gaan. Inschrijven kan nog tot vrijdag 21 oktober via het online formulier.

18 oktober