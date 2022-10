Jaarlijkse scholenveldloop komt weer naar Zilvermeer

Mol ‘Welkom Wolf' geeft lezing in de bib

Na vele decennia is de wolf teruggekeerd naar ons land. En het dier is tegenwoordig ook regelmatig te spotten in de bosrijke Kempen. Dit tot voldoening van vele natuurliefhebbers die deze oude bekende van harte welkom heten, maar ook tot verbijstering en onrust van heel wat veehouders en paardenliefhebbers die hun dieren bedreigd zien. Geboren Mollenaar Jan Loos van ‘Landschap vzw’ en ‘Welkom Wolf’ weet er alles van en geeft daarom een lezing om meer duiding te geven op 25 oktober in de bibliotheek. De lezing gaat door van 20.15 tot 21.45 uur en kost 2 euro.

17 oktober