Erik Van Looy komt met allereerste comedyshow naar Schouwburg Rex

Door zijn grenzeloze populariteit als quizmaster zou je haast vergeten dat Van Looy een van de meest succesvolle regisseurs van het land is en al zijn hele leven passioneel verslaafd is aan cinema en filmsterren. In z’n comedyshow ‘Verslaafd!’ vertelt Erik dan ook met veel humor over de eerste 60 jaar van zijn roemrijke filmverleden. Over de supersterren die hij mocht interviewen voor De Laatste Show, zijn verrassende relatie met Koning Albert, Koningin Paola en Yasser Arafat, zijn filmklassiekers waarin Koen De Bouw (vijf keer), Jan Decleir (drie keer) en de chihuahua van Mickey Rourke (één keer en nooit meer) een voorname rol speelden, zijn levensbedreigende honger tijdens een etentje met de vrouw van Tom Cruise én over die keer dat hij met de naakte cowboy van The Village People om drie uur ’s morgens in een Antwerpse hotelkamer zat.