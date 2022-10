Bibliotheek verwent bezoekers met literaire flashmob en muzikale intermezzo’s

Van 10.30 tot 13 uur geven de auteurs en illustratoren Coco & June een wonerbaarlijke workshop in de jongerenhoek. Van 13.30 tot 16 uur wordt er dan weer voorgelezen in de zaal ‘t Getouw. De ganse voormiddag maak je ook kans om een glimp op te vangen van een literaire flashmob. Daarnaast kan je onder meer ook neerploffen in het leescafé met gratis koffie en koekjes in de leeszaal en eens snuisteren in de grote boeken- en cd-verkoop. Alle activiteiten zijn gratis. Inschrijven is niet nodig.