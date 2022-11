Benefietwandeling ‘Steps on Fire’ zamelt al voor de 7de keer geld in voor Help Brandwonden Kids: “We hopen dit jaar 30.000 euro te schenken”

Hasselt/MolNa een uit de hand gelopen weddenschap tussen vader en dochter vindt op zaterdag 26 november alweer de zevende editie van ‘Steps on Fire” plaats, een toffe wandeltocht met start te Hasselt en aankomst in Mol voor het goede doel. Alle opbrengst gaat namelijk integraal naar Help Brandwonden Kids vzw. “Dat je kilo’s verliest door te wandelen, telt niet als je deelneemt aan ‘Steps On Fire’. Er worden maar liefst tien bevoorradingsposten ingericht met gratis drank en versnaperingen”, knipoogt Nisken Willekens van de organisatie.

‘Steps on Fire’ is een recreatieve benefietwandeling van Hasselt naar Mol die wordt georganiseerd door enkele enthousiaste vrijwilligers ten voordele van Help Brandwonden Kids, een vzw die zich al vijftien jaar lang inzet voor kinderen met brandwonden. De eerste vijf jaar werd er gestapt van Antwerpen naar Mol, sinds vorig jaar volgen de wandelaars de route Hasselt-Mol. “De route loopt dwars door de provincie Limburg en het prachtige Kempenland, een zeer populair wandelgebied. De volledige afstand van het parcours bedraagt 64 kilometer maar je kan ook voor een kortere afstand kiezen”, legt Nisken uit. “Zo kan je starten in Zonhoven (52 kilometer), Heusden (36 kilometer), Beringen (32 kilometer), Beverlo (23 kilometer), Leopoldsburg (17 kilometer) of Balen (7 kilometer). Op deze manier is deze tocht voor iedereen toegankelijk en een haalbare uitdaging.”

De tocht start voor dag en dauw om 7 uur te Hasselt. “Je wandelt een stukje door het nog ontwakende Kapermolenpark, dwars door het provinciaal domein Kiewit en via de Wijers in Zonhoven richting de eerste beklimming van de dag: de Bolderberg te Boekt. “Omdat Steps On Fire wordt georganiseerd voor Help Brandwonden Kids kan een bezoek aan de Brandweer te Heusden-Zolder niet ontbreken. Alle brandweerwagens staan dan buiten zodat onze wandelaars ten volle kunnen genieten van hun portie pasta in de kazerne”, vertelt ze. “Vervolgens zetten we koers naar de tweede beklimming van de dag: de Terril van Beringen. De laatste 20 km dwalen we rustig door de bossen van Beverlo. Bij het brandweerkorps van Leopoldsburg zal een sfeervol accordeon orkestje de wandelaars een hart onder de riem steken. Het laatste stuk van Balen naar Mol vergezellen tal van gelegenheidswandelaars de helden die helemaal uit Hasselt komen.”

Geen fan van wandelen? Kom dan vanaf 14.30 uur langs in het gezellige winterdorp bij de aankomst van de wandeling op de speelplaats van het Technisch Instituut Sint Paulus te Mol. “Kortom, iedereen die het hart op de juiste plaats heeft, van jong tot oud kan aan dit “goed gevoel”-evenement deelnemen”, zegt Nisken. Overigens worden de wandelaars ook flink verwend tijdens hun tocht. “Dat je kilo’s verliest door te wandelen, telt niet als je deelneemt aan 'Steps On Fire’. Er worden maar liefst tien bevoorradingsposten ingericht met gratis drank en versnaperingen”, knipoogt ze.

Het doel van dat alles is natuurlijk om zoveel mogelijk centjes in te zamelen voor het goede doel Help Brandwonden Kids. De vzw bestaat dit jaar maar liefst 15 jaar en zet zich belangeloos in om de levenskwaliteit van kinderen met brandwonden te verbeteren. “De succesvolle zesde editie in 2021 heeft 27.823,10 eruo opgebracht. In 2022 gaan we voor de 30.000 euro”, zegt Nisken hoopvol. “Inschrijven kan nog steeds via onze website. Tickets vanuit Hasselt koop je voor 28 euro, voor de kortere afstanden betaal je 18 euro per deelnemer.”

Wil je graag deelnemen? Inschrijven kan via www.stepsonfire.com.

