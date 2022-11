Warmste Winter bij Hachiko opleidingscentrum voor assistentiehonden

SchelderodeHet Hachiko opleidingscentrum voor assistentiehonden organiseert op zaterdag 26 november haar eigenste ‘Warmste Winter’ voor sympathisanten, gastgezinnen en baasjes met een gezellig café om geld in te zamelen. Iedereen welkom van 15 tot 18 uur aan de Molenstraat in Schelderode (Merelbeke).

Hachiko leidt in Merelbeke al 28 jaar hulphonden op voor personen met een beperking en is dé referentie in Vlaanderen. Dit voorjaar werd in Schelderode het gloednieuwe trainingscentrum geopend van de organisatie. “In tijden van corona, energiecrisis of veranderende concepten zoals De Warmste Week komen fundraising en wervende momenten voor goede doelen onder druk te staan. Maar bij Hachiko vzw blijven de assistentiehonden echter kwispelen van werkplezier en geven ze hun baasjes steeds opnieuw voluit kansen tot meer zelfstandigheid en levensvreugde. Momenteel wordt volop gemobiliseerd voor de aankoop, de start en de opleiding van pups die worden opgeleid tot een nieuwe generatie assistentiehonden. Om alles te bekostigen, houden we een opendeur met gezellig café”, zegt Sandra Demeester, Algemeen Directeur bij Hachiko.

Reeds 28 jaar dé referentie

Al 28 jaar is Hachiko een expertisecentrum op vlak van hulphonden voor personen met een motorische beperking. Sinds de oprichting in 1994 zijn intussen al 424 honden bij Hachiko de opleiding gestart en toch is de vraag nog altijd groter dan het aanbod. Als je weet dat een opleidingstraject tot assistentiehond gemiddeld 2,5 jaar duurt, hoeft dat ook niet te verwonderen. Onmisbaar in de opleiding zijn alvast de gastgezinnen die zo’n anderhalf à twee jaar een pup in huis nemen en onder begeleiding van de trainers laten opgroeien tot een sociale en stabiele hond. “Deze winter en begin 2023 starten opnieuw een 10-tal pups hun opleiding tot persoonlijke assistent. We blijven dringend op zoek naar gastgezinnen. Op het café willen we mensen laten proeven van de enthousiaste Hachiko-sfeer en warm maken voor dit engagement” vertelt Sandra.

Volledig scherm Elke aan het werk op het 'blote pootjes' pad van Hachiko in Schelderode. © Didier Verbaere

Hachiko café met tombola en leuke wenskaarten

In het Hachiko café kan je zaterdag terecht voor een verse wafel of een dampende koffie, een kwispeltombola, leuke wenskaarten en een geschenkidee. Terwijl kandidaat-gastgezinnen in gesprek kunnen gaan met een trainer of een ervaren vrijwilliger, ontdek je bij trainster Julia enkele ideetjes voor winterse hersenspelletjes met je hond. Tussendoor spot je misschien meter en actrice Evelien Van Hamme en peter presentator-dierenkenner Chris Dusauchoit. Wie zich geroepen voelt om te fungeren als gastgezin of de organisatie op andere manieren wil helpen, kan zich alvast melden op hachiko.org.

