Martin Uvijn exposeert nieuwe schilderijen buiten zijn comfortzone en met zeer persoonlijk werk

Martin Uvijn streeft in zijn werken naar een positiever en realistischer wereldbeeld ontdaan van alle onwaarheden. “Wat de schrijver of de filosoof tracht te bereiken met woorden, vul ik picturaal in. De titel van deze expo zegt het zelf: presenti cum: aanwezig zijn. En dit betekent wakker blijven, vooral dan voor het weelderig tierende en intolerante woke onkruid die de eerder verkregen burgerlijke vrijheden in al hun overmoed trachten in te perken. Zelfs de artistieke vrijheden worden niet gespaard, indien ze in strijd zijn met wat de massa opgedrongen is en ondertussen moet denken”, zegt Martin.

Volledig scherm Kunstenaar Martin Uvijn exposeert in zijn atelier in Merelbeke. © Didier Verbaere

Kenmerkend voor deze expo met meer dan vijftig werken is dat er, naast enkele markante remakes van ouder werk, ook voor het eerst enkele lyrisch abstracte experimenten te zien zijn waarvoor de kunstenaar duidelijk buiten zijn confortzone moeten treden is. “Ik waag me aan enkele van mijn helden zoals de Nederlandse popgroep Drukwerk, Leonardo Da Vinci en Banksy, maar ook landschappen uit de Scheldevallei waar ik mijn jeugd doorbracht. Er zijn ook aanklachten tegen de woke-maatschappij en Facebook en heel persoonlijke schilderijen over de concentratiekampen die mijn grootvader overleefde of de piano waar mijn vader dagelijks op speelde”, vertelt Martin.

Praktisch

De expo opent op 11 november en loopt tot 4 december in Art Gallery The Painted Performance aan de Korenbloemstraat 4 in Merelbeke en is geopend op zaterdagen en zondagen van 14 tot 18 uur.

Volledig scherm Werken van Uvijn in zijn atelier in Merelbeke. © Didier Verbaere

Volledig scherm Kunstenaar Martin Uvijn exposeert in zijn atelier in Merelbeke. © Didier Verbaere

