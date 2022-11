De Sally’s spelen blijspel Pak De Poen in 60ste jaar op de planken

Gent Van Gent tot Lochristi: op deze tweede­hands­beur­zen in en rond Gent doe je koopjes in oktober

Tweedehands shoppen is helemaal in. Het is duurzamer dan nieuwe spullen kopen én je bespaart er heel wat geld mee. Ben je op zoek naar prachtige vintage kledingstuk of wil je besparen op de aankoop van een nieuwe fiets? Wij lijsten zeven tweedehandsbeurzen op in de regio Gent waar je in oktober pareltjes op de kop kan tikken.

5 oktober