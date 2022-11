Bar Qatar opent morgen de deuren: “Gezellige winterbar met industrieel karakter”

Andreas De Vroe organiseerde op het terrein van het bedrijf ook al enkele events met foodtrucks tijdens de coronapandemie. En ‘De Loods’ kan in de toekomst ook privé afgehuurd worden voor bedrijfsevents, verjaardagsfeesten, teambuildings. Maar nu zet de organisator de deuren open voor de voetbalfans. “In Bar Qatar gaan we alle WK matchen van onze Rode Duivels uitzenden. Gratis, mits reservatie. Momenteel zijn er zo’n 1.200 tickets de deur uit voor de drie matchen in de groepsfase. Er is dus nog wat plaats maar beperkt”, zegt Andreas De Vroe. “Bij voetbal denken we aan verbondenheid, vriendschap, geluk, spanning en bier. Dit willen we graag uitstralen in Bar Qatar. Geniet van de match als een echte Red Devil. Zolang de Belgen blijven scoren, voegen wij matchen toe aan onze agenda. Fingers crossed dus”, lacht Andreas.

500 personen en toegang is gratis

“De bar is ingericht zoals een typische beer garden in Londen in een industrieel maar toch gezellig karakter. Een indoor winterbar waar gezelligheid en Belgisch bier centraal staan”, zegt Andreas. In Bar Qatar is plaats voor 450 tot 500 personen en is er een extra verdiep dat als balkon of VIP ruimte dient. Woensdagavond om 20 uur wordt de openingsmatch tegen Canada uitgezonden. Zondag om 12 uur tegen Marokko en op donderdag 1 december om 14 uur de wedstrijd tegen Kroatië. De deuren openen twee uur voor de aftrap. Reserveren via www.barqatargent.be.